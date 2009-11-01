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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - СКА-Хабаровск
Волга - СКА-Хабаровск: обзор матча 01 ноября 2009
Волга
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
16'
М. Мысин
22'
О. Трифонов
63'
В. Аксютенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
М. Мысин
Замена
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Аксютенко
Желтая карточка
С. Рашевский
Замена
️️️️
М. Семакин
ГОЛ! 2:0!
О. Трифонов
ГОЛ! 1:0!
М. Мысин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
0
Ярослав Харитонский
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
4-4-1
4
Айдов
25
Буйволов
15
Андреев
32
Трифонов
0
Харитонский
14
Семакин
58
Рашевский
22
Мысин
17
Турсунов
3-2-2-1
1
Кабанов
6
Казиханов
3
Олеников
13
Семенов
15
Коновалов
70
Сафрониди
18
Шудров
27
Мурнин
20
Аксютенко
Остались в запасе
Волга
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Волга - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Полет
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