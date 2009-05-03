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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Металлург Л
СКА-Хабаровск - Металлург Л: обзор матча 03 мая 2009
СКА-Хабаровск
03.05.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
2 : 0
Завершен
Металлург Л
24'
М. Багаев
39'
Е. Алхимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Металлург Л
Желтая карточка
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Епифанов
Замена
К. Гарбуз
️️️️
М. Багаев
Замена
М. Обозный
️️️️
А. Фомичев
Замена
А. Коновалов
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
Д. Казиханов
️️️️
Е. Алхимов
Замена
А. Кутьин
️️️️
Н. Иванов
Желтая карточка
И. Телегин
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Панферов
Замена
И. Телегин
️️️️
А. Такам
Красная карточка
А. Нечаев
ГОЛ! 2:0!
Е. Алхимов
Замена
А. Журавлев
️️️️
А. Сыропятов
ГОЛ! 1:0!
М. Багаев
Желтая карточка
А. Серан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
0
Андрей Панферов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
2
Сергей Курдюков
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
СКА-Хабаровск
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Металлург Л
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
10
Илья Телегин
ЦП
11
Максим Обозный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
3-2-3-2
1
Кабанов
14
Епифанов
3
Олеников
5
Нестеренко
71
Багаев
15
Серан
0
Панферов
18
Нечаев
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
3-2-1-2
1
Шамрин
2
Курдюков
9
Фомичев
2
Сыропятов
45
Косенко
2
Кренделев
10
Костин
0
Такам
10
Григорян
11
Алхимов
6
Казиханов
6
Казиханов
11
Алхимов
71
Багаев
19
Гарбуз
19
Гарбуз
71
Багаев
8
Кармазиненко
15
Коновалов
15
Коновалов
8
Кармазиненко
0
Панферов
20
Аксютенко
20
Аксютенко
0
Панферов
0
Такам
10
Телегин
10
Телегин
0
Такам
9
Фомичев
11
Обозный
11
Обозный
9
Фомичев
2
Сыропятов
19
Журавлев
19
Журавлев
2
Сыропятов
6
Иванов
48
Кутьин
48
Кутьин
6
Иванов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Металлург Л
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Металлург Л
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Посещаемость:
6000 из 15200 зрителей (39%)
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