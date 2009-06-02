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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Носта - СКА-Хабаровск
Носта - СКА-Хабаровск: обзор матча 02 июня 2009
Носта
02.06.2009, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
30'
М. Савенас (П)
56'
В. Хатаженков
69'
В. Запояска
85'
Е. Алхимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - СКА-Хабаровск
Замена
А. Чистяков
️️️️
Е. Алхимов
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Горин
ГОЛ! 1:3!
Е. Алхимов
Замена
А. Серан
️️️️
А. Епифанов
Замена
С. Фролов
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 1:2!
В. Запояска
Замена
А. Павленко
️️️️
Д. Подружко
Замена
К. Гарбуз
️️️️
А. Нечаев
Желтая карточка
А. Нечаев
ГОЛ! 1:1!
В. Хатаженков
Желтая карточка
Д. Подружко
Желтая карточка
М. Савенас
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
В. Запояска
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Савенас
Желтая карточка
А. Коновалов
20'
Желтая карточка
В. Хатаженков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
1
Денис Вавилин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
32
Владимир Левшин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
0
Владислав Лунгу
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Носта
77
Андрей Павленко
ЦЗ
2
Сергей Фролов
ЦФ
15
Александр Евстафьев
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
10
Александр Чистяков
ЦФ
4-1-4-1
1
Вавилин
41
Горин
22
Будников
13
Семенов
27
Лебедев
11
Пазин
18
Подружко
0
Лунгу
44
Клопков
77
Савенас
32
Левшин
3-2-2-1
1
Кабанов
14
Епифанов
3
Олеников
6
Казиханов
7
Хатаженков
71
Багаев
18
Нечаев
80
Запояска
11
Алхимов
13
Семенов
2
Фролов
2
Фролов
13
Семенов
41
Горин
15
Евстафьев
15
Евстафьев
41
Горин
18
Подружко
77
Павленко
77
Павленко
18
Подружко
14
Епифанов
15
Серан
15
Серан
14
Епифанов
11
Алхимов
10
Чистяков
10
Чистяков
11
Алхимов
18
Нечаев
19
Гарбуз
19
Гарбуз
18
Нечаев
Остались в запасе
Носта
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Носта - СКА-Хабаровск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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