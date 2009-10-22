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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Анжи
СКА-Хабаровск - Анжи: обзор матча 22 октября 2009
СКА-Хабаровск
22.10.2009, четверг, 12:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
2 : 3
Завершен
Анжи
21'
А. Нечаев
90+1'
В. Кармазиненко
40'
Р. Тагирбеков
66'
М. Бакаев
68'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Анжи
ГОЛ! 2:3!
В. Кармазиненко
+1
Замена
Г. Наваловский
️️️️
К. Аладашвили
Желтая карточка
К. Аладашвили
Замена
А. Данишевский
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Мурнин
Замена
Е. Алхимов
️️️️
А. Нечаев
Замена
А. Малоян
️️️️
С. Иашвили
ГОЛ! 1:3!
А. Малоян
ГОЛ! 1:2!
М. Бакаев
Желтая карточка
А. Купчин
Замена
С. Шудров
️️️️
А. Коновалов
Желтая карточка
М. Бакаев
ГОЛ! 1:1!
Р. Тагирбеков
Желтая карточка
Э. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
А. Нечаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
10
Александр Чистяков
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Анжи
0
Виктор Чакрыгин
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
0
Валерьян Бестаев
ЦП
10
Константин Советкин
ЦП
28
Александр Данишевский
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-2-3-1
40
Козорез
6
Казиханов
15
Серан
3
Олеников
70
Сафрониди
15
Коновалов
18
Нечаев
80
Запояска
27
Мурнин
8
Кармазиненко
4-1-3-2
31
Абаев
7
Агаларов
17
Мамаев
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
88
Бакаев
6
Цораев
56
Гриднев
23
Жосан
20
Марцваладзе
0
Иашвили
18
Нечаев
11
Алхимов
11
Алхимов
18
Нечаев
15
Коновалов
18
Шудров
18
Шудров
15
Коновалов
27
Мурнин
20
Аксютенко
20
Аксютенко
27
Мурнин
20
Марцваладзе
28
Данишевский
28
Данишевский
20
Марцваладзе
11
Аладашвили
88
Наваловский
88
Наваловский
11
Аладашвили
0
Иашвили
0
Малоян
0
Малоян
0
Иашвили
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Анжи
10
Александр Чистяков
ЦФ
1
Максим Кабанов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
0
Виктор Чакрыгин
ВР
0
Валерьян Бестаев
ЦП
10
Константин Советкин
ЦП
5
Антон Власов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Александр Чистяков
ЦФ
1
Максим Кабанов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Остались в запасе
0
Виктор Чакрыгин
ВР
0
Валерьян Бестаев
ЦП
10
Константин Советкин
ЦП
5
Антон Власов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Анжи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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