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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - СКА-Хабаровск
Анжи - СКА-Хабаровск: обзор матча 24 июня 2009
Анжи
24.06.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
38'
О. Марцваладзе
82'
В. Запояска (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Епифанов
Замена
️️️️
Е. Алхимов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Запояска
Замена
️️️️
К. Аладашвили
Замена
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Д. Цораев
Замена
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
️️️️
А. Ковалев
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
0
Валерьян Бестаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
28
Александр Данишевский
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
4-4-2
31
Абаев
11
Аладашвили
88
Наваловский
13
Тагирбеков
20
Саджая
23
Жосан
0
Бестаев
56
Гриднев
6
Цораев
20
Марцваладзе
28
Данишевский
3-2-1-3
1
Кабанов
15
Серан
14
Епифанов
5
Нестеренко
21
Ковалев
70
Сафрониди
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
10
Чистяков
Остались в запасе
Анжи
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Анжи - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
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