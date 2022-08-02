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    Бруно Оливейра - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Бруно
    Фамилия Оливейра
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 13 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 1' -59' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    18.10.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Сантос (Сан-Паулу)
    10.09.2022 76' -90' Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.08.2022 88' -90' Коритиба (Коритиба) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    02.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 1' -46' Форталеза (Форталеза) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -61' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 68' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    11.07.2022 62' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 60' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 64' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 46' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    12.06.2022 72' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 62' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    66'
    29.05.2022 84' -94' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    85'
    22.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сеара (Форталеза)
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