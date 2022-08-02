Бруно Оливейра - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|1' -59'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|10.09.2022
|76' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.08.2022
|88' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2022
|1' -46'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|1' -61'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|68' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.07.2022
|62' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|60' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|64' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|12.06.2022
|72' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|62' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|66'
|29.05.2022
|84' -94'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|85'
|22.05.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Сеара (Форталеза)