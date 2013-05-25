Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Владислав Хатаженков
Статистика
Владислав Хатаженков - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1984 (42)
#7 | Защитник
184 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
26
3
0
8
2
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2 : 4
25.05.2013
Волгарь
1' - 90'
14'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
0 : 0
20.05.2013
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2 : 1
14.05.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
06.05.2013
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0 : 0
30.04.2013
Новокузнецк
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
23.04.2013
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0 : 0
15.04.2013
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
08.04.2013
Химки
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
01.04.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0 : 1
19.03.2013
Уфа
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
1' - 90'
48'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2 : 4
22.10.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1 : 2
17.08.2012
Балтика
1' - 87'
45'
87'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
1' - 38'
38'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
1 : 2
30.07.2012
Томь
1' - 90'
52'
90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1 : 0
22.07.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 2
16.07.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
09.07.2012
Химки
1' - 90'
90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+