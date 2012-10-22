Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Торпедо
Химки - Торпедо: обзор матча 22 октября 2012
Химки
22.10.2012, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 4
Завершен
Торпедо
49'
М. Комков
57'
А. Воронкин
9'
Н. Безлихотнов (П)
15'
В. Стеклов
60'
В. Пономарев
90'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Торпедо
90'
ГОЛ! 2:4!
Н. Безлихотнов
89'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Л. Тесак
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Филатов
85'
81'
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Кортава
Замена
В. Кулешов
️️️️
Р. Калимуллин
74'
73'
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Гаурачс
67'
Желтая карточка
В. Пономарев
Желтая карточка
Л. Гвазава
67'
62'
Замена
Д. Кортава
️️️️
И. Новосельцев
60'
ГОЛ! 2:3!
В. Пономарев
ГОЛ! 2:2!
А. Воронкин
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Комков
49'
15'
ГОЛ! 0:2!
В. Стеклов
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Безлихотнов
Красная карточка
Э. Мамаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Химки
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
21
Филатов
7
Хатаженков
17
Мамаев
91
Кузнецов
20
Померко
19
Соболев
6
Гвазава
3
Воронкин
10
Комков
15
Калимуллин
3-2-3-1-1
56
Довбня
19
Пономарев
6
Шумейко
99
Новосельцев
27
Молодцов
8
Тесак
7
Бояринцев
18
Газинский
20
Стеклов
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
15
Калимуллин
7
Кулешов
7
Кулешов
15
Калимуллин
21
Филатов
19
Алексанян
19
Алексанян
21
Филатов
Кортава
18
Федоров
18
Федоров
Кортава
8
Тесак
44
Самсонов
44
Самсонов
8
Тесак
99
Новосельцев
34
Кортава
34
Кортава
99
Новосельцев
9
Гаурачс
32
Козлов
32
Козлов
9
Гаурачс
Остались в запасе
Химки
Торпедо
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
87
Иван Родин
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Химки - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Химки
Торпедо
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+