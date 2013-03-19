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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Уфа
Химки - Уфа: обзор матча 19 марта 2013
Химки
19.03.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
66'
Н. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Уфа
90'
+3
Замена
П. Аликин
️️️️
А. Сквернюк
90'
+2
Желтая карточка
Н. Маляров
83'
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
А. Алексанян
️️️️
М. Комков
81'
Желтая карточка
Э. Кподо
75'
Замена
В. Хатаженков
️️️️
Е. Песегов
72'
69'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Голубов
Замена
С. Дебле
️️️️
Е. Кузнецов
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Н. Маляров
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Михалев
65'
63'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Валикаев
26'
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Михеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Химки
98
Александр Будаков
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
3-1-5-1
35
Гаврилов
55
Скобляков
14
Рогочий
14
Кподо
20
Померко
19
Соболев
22
Кузнецов
23
Бреев
7
Песегов
10
Комков
39
Михалев
4-1-4-1
16
Барановский
35
Гультяев
36
Грачев
4
Василенко
85
Попов
13
Засеев
90
Михеев
5
Валикаев
11
Карлос
20
Войдель
85
Голубов
22
Кузнецов
8
Дебле
8
Дебле
22
Кузнецов
10
Комков
19
Алексанян
19
Алексанян
10
Комков
7
Песегов
7
Хатаженков
7
Хатаженков
7
Песегов
39
Михалев
11
Панюков
11
Панюков
39
Михалев
Сквернюк
3
Аликин
3
Аликин
Сквернюк
90
Михеев
23
Сквернюк
23
Сквернюк
90
Михеев
85
Голубов
17
Васильев
17
Васильев
85
Голубов
5
Валикаев
7
Маляров
7
Маляров
5
Валикаев
Остались в запасе
Химки
Уфа
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
22
Максим Ромащенко
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
22
Максим Ромащенко
ЦП
Остались в запасе
57
Константин Подкорытов
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Химки - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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