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    Денис Вавилин - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Владимирович
    Фамилия Вавилин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 июля 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 8 -1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Томь (Томск)
    29.11.2020 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:0 Томь (Томск)
    11.11.2020 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Томь (Томск)
    28.10.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.10.2020 1' -90' Велес (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    17.10.2020 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Балтика (Калининград)
    13.10.2020 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Томь (Томск)
    09.10.2020 Был в запасе Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    04.10.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    23.09.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    19.09.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:3 Волгарь (Астрахань)
    13.09.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Томь (Томск)
    09.09.2020 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    05.09.2020 Был в запасе Томь (Томск) 0:1 Алания (Владикавказ)
    30.08.2020 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    22.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    16.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Иртыш (Омск)
    12.08.2020 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:0 Томь (Томск)
    01.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Томь (Томск)
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