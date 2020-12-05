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Денис Вавилин
Статистика
Денис Вавилин - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1982 (44)
#1 | Вратарь
190 см | 88 кг
Россия
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Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
8
-1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2 : 0
05.12.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо Бр
1 : 0
29.11.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 1
11.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 2
28.10.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0 : 0
24.10.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0 : 1
17.10.2020
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2 : 0
13.10.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1 : 0
04.10.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.09.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 0
30.08.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
0 : 2
22.08.2020
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чертаново
2 : 0
08.08.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 0
01.08.2020
Томь
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