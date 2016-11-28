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    Денис Вавилин - новости

    #1 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Владимирович
    Фамилия Вавилин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 июля 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 25
    тыс
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