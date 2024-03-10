Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Айзек Кристи-Дэвис - статистика

Марсашлокк
18 октября 1997 (28), Брайтон
#39 | Полузащитник
188 см
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
15
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Эйпен
1 : 0
10.03.2024
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Андерлехт
1 : 0
03.03.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Эйпен
0 : 2
25.02.2024
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
46' - 90'
61'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
1' - 58'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
59' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серкль Брюгге
2 : 0
25.11.2023
Эйпен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
87' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Эйпен
1 : 3
30.09.2023
Андерлехт
1' - 64'
36'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
2 : 1
24.09.2023
Эйпен
1' - 72'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Эйпен
1 : 3
17.09.2023
Стандард
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
1 : 0
02.09.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Эйпен
0 : 5
13.08.2023
Брюгге
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
0 : 1
05.08.2023
Эйпен
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
2 : 2
29.07.2023
Вестерло
Был в запасе
Главные новости
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
3
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+