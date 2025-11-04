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Александр Коваленко
Новости
€ 1,20 млн
Александр Коваленко - новости
Локомотив
8 августа 2003 (23)
#8 | Полузащитник
175 см
Россия
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Трансферы
Экс-зенитовец Коваленко высказался о доминировании иностранцев в клубе
22 июля
1
Тюкавину дали совет насчет «Зенита»
22 июля
2
Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
25 июня
1
В трансфере «Локомотива» заметили признаки коррупции
23 июня
3
Фото
«Локомотив» арендовал чемпиона России в составе «Зенита»
23 июня
1
«Локомотив» завершил сделку по чемпиону России в составе «Зенита»
22 июня
5
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
21 июня
3
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
21 июня
6
«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»
3 июня
8
Экс-зенитовец задумался об отказе от российского спортивного гражданства
2025.11.04 17:28
23
Генич выиграл спор у игрока РПЛ
2025.10.12 17:21
Фото
«Сочи» вернул чемпиона России
2025.07.25 18:24
3
Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи»
2025.07.14 10:20
4
«Локомотив» предложил «Зениту» совершить обмен футболистами
2025.01.28 16:00
4
Радимов назвал Коваленко истуканом из-за удаления в игре с «Зенитом»
2024.11.27 09:30
5
Журавель отреагировал на удаление Коваленко в матче «Оренбург» – «Зенит»
2024.11.23 13:26
23
Коваленко отказал «Крыльям» ради «Оренбурга»: известна причина
2024.08.16 22:00
3
Финансовые условия трансфера Коваленко из «Зенита» в «Оренбург»
2024.08.16 19:40
1
«Зенит» объявил о переходе Коваленко в другой клуб РПЛ
2024.08.16 19:10
«Оренбург» внес в заявку футболиста «Зенита»
2024.08.16 16:40
Угаров назвал двух игроков «Зенита», которых ждет участь Сутормина
2024.08.16 09:30
2
Названа сумма трансфера Коваленко из «Зенита» в «Оренбург»
2024.08.14 20:13
3
В «Зените» подтвердили уход Коваленко
2024.08.13 20:48
5
«Оренбург» арендует полузащитника «Зенита»
2024.08.13 14:38
4
«Крылья Советов» претендуют на игроков «Динамо» и «Зенита»
2024.07.16 15:22
6
«Зенит» не хочет продавать Коваленко
2024.07.12 18:43
1
В «Крыльях Советов» оценили вероятность возвращения Коваленко из «Зенита»
2024.07.10 18:18
«Зенит» предлагал «Спартаку» включить двух игроков в сделку по Соболеву
2024.07.04 09:58
22
Ларин дал совет игроку «Зенита»
2024.06.21 03:33
1
«Локомотив» получит за Тикнизяна 8 миллионов и 2 игроков «Зенита»
2024.06.14 22:56
23
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