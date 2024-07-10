В «Крыльях Советов» оценили вероятность возвращения Коваленко из «Зенита»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев допустил, что полузащитник «Зенита» Александр Коваленко вернется в самарский клуб.

– Много слухов про возвращение Коваленко. Насколько это реально?

– Коваленко очень хороший футболист. Но у нас на этой позиции играет сейчас пять футболистов.

Все зависит от того, на каких условиях футболисты могут прийти к нам. Если эти условия будут приемлемы, тогда мы эту историю сможем обсудить и рассмотреть.