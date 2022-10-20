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    Александр Коваленко - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Коваленко
    Команда Крылья Советов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 августа 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 71' Сочи 1:2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 22 тур
    05.04.2023 1' - 90' ЦСКА 1:0 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
    02.04.2023 78' - 90' Крылья Советов 1:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    19.03.2023 1' - 90' Крылья Советов 0:1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур
    15.03.2023 87' - 90' Крылья Советов 2:2 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    90'
    Статистика по турнирам
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