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Команды
Локомотив
Александр Коваленко
Статистика
€ 1,20 млн
Александр Коваленко - статистика
Локомотив
8 августа 2003 (23)
#8 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
45' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
45' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 74'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 60'
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