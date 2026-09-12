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€ 1,20 млн

Александр Коваленко - статистика

Локомотив
8 августа 2003 (23)
#8 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
45' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
45' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
1' - 74'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 60'
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