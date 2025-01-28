«Локомотив» предложил «Зениту» совершить обмен футболистами

«Локомотив» готов отпустить Александра Сильянова в «Зенит», но на своих условиях.

Столичный клуб может продать флангового защитника за 8 миллионов евро + бонусы.

Также «Локо» рассматривает вариант с включением в сделку Александра Коваленко из «Оренбурга».

Москвичи хотели бы получить в обмен на Сильянова 6 миллионов евро + права на Коваленко (его можно выкупить за 2 млн евро).

В «Локомотиве» считают, что такой трансфер решит проблему команды в центре поля и даст возможность купить еще одного нападающего.