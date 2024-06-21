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    Ларин дал совет игроку «Зенита»

    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями по поводу перспектив хавбека Александра Коваленко в «Зените».

    «Если какой-то клуб договорится с «Зенитом», чтобы он ушел в аренду, то будет замечательно. У Саши не получилось. Но зато у чертановского воспитанника есть хет-трик: победа в Кубке, Суперкубке и чемпионате. Понятно, что я говорю это с сарказмом. Но это уже вошло в историю. На месте Коваленко я бы ушел в аренду, если будет такая возможность», – высказал мнение Ларин.

    • 20-летний Александр Коваленко, играющий на позиции центрального хавбека, представляет цвета «Зенита» с лета 2023 года. Футболисту не удалось завоевать доверие наставника невского коллектива Сергея Семака. В активе Коваленко всего 6 поединков в РПЛ. Он провел на футбольном поле всего 60 минут, не отметившись какими-либо голевыми действиями.
    • В Кубке России у Александра больше игрового времени. Россиянин поучаствовал в 8 играх, записав на свой счет 1 голевую передачу.
    • В свой первый же сезон Коваленко завевал с «Зенитом» все национальные трофеи (Суперкубок, РПЛ и Кубок России).
    • Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что Коваленко близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды.

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    Источник: «СЭ»

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