Ларин дал совет игроку «Зенита»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями по поводу перспектив хавбека Александра Коваленко в «Зените».

«Если какой-то клуб договорится с «Зенитом», чтобы он ушел в аренду, то будет замечательно. У Саши не получилось. Но зато у чертановского воспитанника есть хет-трик: победа в Кубке, Суперкубке и чемпионате. Понятно, что я говорю это с сарказмом. Но это уже вошло в историю. На месте Коваленко я бы ушел в аренду, если будет такая возможность», – высказал мнение Ларин.