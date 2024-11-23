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    • Журавель отреагировал на удаление Коваленко в матче «Оренбург» – «Зенит»

    Журавель отреагировал на удаление Коваленко в матче «Оренбург» – «Зенит»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил поведение полузащитника «Оренбурга» Александра Коваленко.

    • Футболист получил красную карточку в игре 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
    • Его удалили на 38-й минуте за второе предупреждение.
    • Летом Коваленко перешел в «Оренбург» как раз из «Зенита».

    «С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает свое удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм.

    Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки, но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии (22)
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    FWSPM
    1732359312
    Коваленко просто полное дно
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    Интерес
    1732360580
    Коваленко просто хочет вернуться "взад"...А вы всё-"подкуп", и т.д.А есть недоказуемые игровые моменты помощи.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732360896
    Две жёлтые на ровном месте и привет. Гыгыгы
    Ответить
    subbotaspartak
    1732360953
    Второй подкат - это специально на карту или дебилизм, полный...
    Ответить
    нБратишка
    1732360997
    — Вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой-облигацией. Дамой, приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив, ведёт антиобщественный образ жизни. — А ты меня за руку ловил, волчина позорный, чтобы про мои дела на людях рассуждать? Я ж тебе... — Не ругайся, Маня! Ты мне молодого человека испортишь.
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    NewLife
    1732361054
    Эта мудаковатая птица не обращает внимания на левую первую ЖК, а возмущается, что нет скандала.
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    andrei-sarap-yandex
    1732361366
    КОВАЛЁВ вышел калечить игроков...
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    timon2401
    1732361604
    а че жалеть то))) на зп у газпрома, а тут ещё и за удаление тот же газпром премию киданет, чтобы другая их команда от Краснодара не сильно отрывалась))) в борьбе за "чемпионство" все средства хороши
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    russkiisergei
    1732361717
    всё верно, проплачено было удаление!!! позор Российского футбола не может, фарм клуб ему поможет!!!
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    Спартачище
    1732366052
    Болотное посмешище настолько жалкое, что не может без подачек
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