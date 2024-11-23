Журавель отреагировал на удаление Коваленко в матче «Оренбург» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил поведение полузащитника «Оренбурга» Александра Коваленко.

Футболист получил красную карточку в игре 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Его удалили на 38-й минуте за второе предупреждение.

Летом Коваленко перешел в «Оренбург» как раз из «Зенита».

«С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает свое удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм.

Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки, но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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