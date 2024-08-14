Названа сумма трансфера Коваленко из «Зенита» в «Оренбург»

Трансфер полузащитника «Зенита» Александра Коваленко обойдется «Оренбургу» примерно в 2 миллиона евро. По данным «РБ Спорт», у петербургского клуба будет прописано право обратного выкупа за такую же сумму.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб планирует взять 21-летнего футболиста не в аренду, а полноценным трансфером.

Коваленко выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В этом сезоне он не играл, а в прошлом провел за петербуржцев 14 матчей.

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