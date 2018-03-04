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Амир Бажев
Статистика
Амир Бажев - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1988 (37)
#9 | Нападающий
179 см | 76 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
20
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 0
04.03.2018
Луч
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4 : 2
22.11.2017
Тюмень
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3 : 2
18.11.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
3 : 1
12.11.2017
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 0
08.11.2017
Волгарь
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1 : 1
04.11.2017
Химки
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
29.10.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1 : 2
21.10.2017
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 0
24.09.2017
Факел
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1 : 1
16.09.2017
Зенит-2
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
4 : 0
10.09.2017
Луч
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2 : 1
06.09.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-2
1 : 3
02.09.2017
Луч
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Луч
0 : 0
27.08.2017
Тамбов
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
2 : 0
19.08.2017
Луч
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 2
14.08.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
1 : 1
30.07.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2 : 0
26.07.2017
Луч
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
2 : 0
22.07.2017
Луч
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
3 : 0
15.07.2017
Томь
1' - 84'
48'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.07.2017
Луч
1' - 87'
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