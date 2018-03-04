Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008