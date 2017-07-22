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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Луч
Химки - Луч: обзор матча 22 июля 2017
Химки
22.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
Луч
34'
М. Батов
70'
М. Петрусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Луч
80'
Замена
К. Марущак
️️️️
Д. Тихий
Замена
Е. Алфёров
️️️️
М. Батов
79'
75'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
А. Радченко
️️️️
И. Кузьмичев
73'
71'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Мязин
ГОЛ! 2:0!
М. Петрусев
70'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
60'
Замена
А. Лисинков
️️️️
А. Мостовой
57'
46'
Замена
Р. Заерко
️️️️
Д. Маляка
34'
Желтая карточка
А. Бажев
ГОЛ! 1:0!
М. Батов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
2-3-2-1-2
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
21
Кокоев
9
Лапин
8
Талалай
17
Батов
77
Мостовой
9
Дворников
11
Кузьмичев
4-2-1-3
50
Шамов
12
Пономаренко
15
Тихий
76
Стешин
7
Соблиров
3
Насадюк
15
Маляка
18
Килин
9
Бажев
87
Мязин
18
Гордиенко
77
Мостовой
44
Лисинков
44
Лисинков
77
Мостовой
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
17
Батов
17
Алфёров
17
Алфёров
17
Батов
11
Кузьмичев
27
Радченко
27
Радченко
11
Кузьмичев
15
Маляка
8
Заерко
8
Заерко
15
Маляка
87
Мязин
18
Хлебородов
18
Хлебородов
87
Мязин
15
Тихий
18
Марущак
18
Марущак
15
Тихий
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
Остались в запасе
Химки
Луч
26
Иван Беликов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
70
Александр Котляров
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
26
Иван Беликов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
70
Александр Котляров
ВР
4
Семен Фомин
ЦП
Статистика матча Химки - Луч
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
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