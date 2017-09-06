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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 06 сентября 2017
Балтика
06.09.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Луч
5'
Д. Скопинцев
51'
С. Себай
26'
Р. Гордиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
87'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Касьян
81'
76'
Замена
А. Носов
️️️️
И. Гелоян
75'
Желтая карточка
И. Гелоян
67'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Д. Маляка
Замена
А. Шешуков
️️️️
В. Свежов
63'
62'
Желтая карточка
С. Фомин
ГОЛ! 2:1!
С. Себай
51'
50'
Желтая карточка
М. Насадюк
Желтая карточка
В. Свежов
45'
+2
Желтая карточка
В. Крючков
44'
26'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гордиенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Балтика
35
Артем Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-3-1-2
1
Помазан
7
Скопинцев
55
Крючков
4
Степанец
40
Тимошин
93
Каленкович
92
Чуперка
6
Свежов
10
Джалилов
19
Касьян
15
Себай
3-3-2-2
70
Котляров
18
Марущак
7
Соблиров
33
Больевич
3
Насадюк
4
Фомин
15
Маляка
18
Килин
10
Гелоян
9
Бажев
18
Гордиенко
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
6
Свежов
7
Шешуков
7
Шешуков
6
Свежов
19
Касьян
22
Кобялко
22
Кобялко
19
Касьян
15
Маляка
18
Хлебородов
18
Хлебородов
15
Маляка
10
Гелоян
11
Носов
11
Носов
10
Гелоян
Остались в запасе
Балтика
Луч
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Луч
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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