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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 14 августа 2017
Луч
14.08.2017, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Cибирь
11'
Р. Беляев
57'
Р. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
90'
+1
Замена
Р. Парфинович
️️️️
Е. Чеботару
Желтая карточка
Р. Гордиенко
79'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Хлебородов
79'
67'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Азаров
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Маляка
64'
61'
Замена
А. Макаренко
️️️️
Р. Беляев
61'
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Носов
️️️️
И. Гелоян
57'
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Беляев
Желтая карточка
А. Соблиров
52'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Беляев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Семен Фомин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
4-2-2-2
70
Котляров
33
Больевич
21
Пражновски
15
Тихий
7
Соблиров
4
Фомин
15
Маляка
10
Гелоян
18
Килин
9
Бажев
18
Хлебородов
4-2-2-2
22
Цыган
15
Цховребов
3
Плопа
29
Мищенко
2
Аравин
4
Рухаиа
37
Чеботару
77
Андреев
88
Галыш
7
Беляев
99
Азаров
15
Маляка
18
Гордиенко
18
Гордиенко
15
Маляка
18
Хлебородов
87
Мязин
87
Мязин
18
Хлебородов
10
Гелоян
11
Носов
11
Носов
10
Гелоян
77
Андреев
28
Магаль
28
Магаль
77
Андреев
37
Чеботару
17
Парфинович
17
Парфинович
37
Чеботару
7
Беляев
8
Макаренко
8
Макаренко
7
Беляев
99
Азаров
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Азаров
Остались в запасе
Луч
Cибирь
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
8
Руслан Заерко
ЦП
48
Александр Марченко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Статистика матча Луч - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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