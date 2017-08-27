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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Тамбов
Луч - Тамбов: обзор матча 27 августа 2017
Луч
27.08.2017, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Тамбов
90'
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
А. Мурнин
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Гелоян
86'
Желтая карточка
А. Соблиров
82'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Килин
79'
75'
Желтая карточка
А. Рыбин
69'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Бажев
69'
Желтая карточка
М. Насадюк
68'
65'
Замена
О. Чернышов
️️️️
И. Кухарчук
65'
Замена
А. Скворцов
️️️️
С. Шевчук
54'
Желтая карточка
М. Быстров
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
М. Трусевич
Желтая карточка
А. Килин
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
3-3-2-2
70
Котляров
33
Больевич
7
Соблиров
18
Марущак
3
Насадюк
15
Маляка
4
Фомин
10
Гелоян
18
Килин
9
Бажев
18
Гордиенко
4-1-3-1-1
1
Вавилин
35
Гультяев
29
Горбатюк
4
Быстров
22
Рыбин
18
Кашчелан
30
Трусевич
27
Мурнин
70
Шевчук
44
Кухарчук
15
Часовских
9
Бажев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
9
Бажев
10
Гелоян
87
Мязин
87
Мязин
10
Гелоян
18
Килин
11
Носов
11
Носов
18
Килин
70
Шевчук
92
Скворцов
92
Скворцов
70
Шевчук
27
Мурнин
4
Овсиенко
4
Овсиенко
27
Мурнин
30
Трусевич
28
Рыжков
28
Рыжков
30
Трусевич
44
Кухарчук
7
Чернышов
7
Чернышов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Луч
Тамбов
48
Александр Марченко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Статистика матча Луч - Тамбов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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Луч
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