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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Химки
Луч - Химки: обзор матча 04 ноября 2017
Луч
04.11.2017, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Химки
62'
Д. Тихий
48'
А. Шумских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Химки
Желтая карточка
С. Пономаренко
88'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Соблиров
85'
81'
Желтая карточка
А. Шумских
78'
Замена
М. Петрусев
️️️️
К. Алиев
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Килин
77'
69'
Замена
М. Пичугин
️️️️
И. Кузьмичев
Замена
М. Насадюк
️️️️
О. Пражновски
68'
66'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Н. Тюнин
ГОЛ! 1:1!
Д. Тихий
62'
Замена
А. Мязин
️️️️
И. Гелоян
58'
Желтая карточка
К. Марущак
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Шумских
Желтая карточка
А. Килин
46'
Желтая карточка
И. Гелоян
37'
20'
Желтая карточка
Н. Тюнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
25
Егор Холодилов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Максим Пичугин
ЦФ
3-2-1-2-2
70
Котляров
21
Пражновски
15
Тихий
12
Пономаренко
7
Соблиров
18
Марущак
4
Фомин
10
Гелоян
18
Килин
11
Носов
18
Гордиенко
3-1-2-1-3
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Яковлев
4
Тюнин
77
Мостовой
10
Алиев
27
Радченко
11
Кузьмичев
7
Соблиров
18
Хлебородов
18
Хлебородов
7
Соблиров
21
Пражновски
3
Насадюк
3
Насадюк
21
Пражновски
18
Килин
9
Бажев
9
Бажев
18
Килин
10
Гелоян
87
Мязин
87
Мязин
10
Гелоян
4
Тюнин
21
Кокоев
21
Кокоев
4
Тюнин
11
Кузьмичев
45
Пичугин
45
Пичугин
11
Кузьмичев
10
Алиев
8
Петрусев
8
Петрусев
10
Алиев
Остались в запасе
Луч
Химки
25
Егор Холодилов
ЦФ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
Остались в запасе
25
Егор Холодилов
ЦФ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
Статистика матча Луч - Химки
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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