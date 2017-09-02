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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Луч
Спартак-2 - Луч: обзор матча 02 сентября 2017
Спартак-2
02.09.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 3
Завершен
Луч
71'
В. Пантелеев
48'
И. Гелоян
60'
Д. Больевич
90+3'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Луч
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Мязин
86'
Замена
Д. Тихий
️️️️
А. Килин
83'
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Бажев
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Давыдов
78'
73'
Замена
А. Носов
️️️️
Р. Гордиенко
ГОЛ! 1:2!
В. Пантелеев
71'
70'
Желтая карточка
С. Фомин
69'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
Д. Полубояринов
68'
68'
Желтая карточка
А. Котляров
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Больевич
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Замена
О. Красильниченко
️️️️
И. Самбу
44'
Красная карточка
К. Щербаков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Борис Цыганков
ОП
66
Павел Лелюхин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-3-3
98
Максименко
17
Тигиев
46
Мамин
88
Сокол
3
Щербаков
20
Полубояринов
8
Самсонов
83
Пантелеев
88
Давыдов
49
Самбу
99
Нимели
3-3-2-2
70
Котляров
18
Марущак
7
Соблиров
33
Больевич
3
Насадюк
15
Маляка
4
Фомин
18
Килин
10
Гелоян
9
Бажев
18
Гордиенко
88
Давыдов
10
Рудковский
10
Рудковский
88
Давыдов
49
Самбу
3
Красильниченко
3
Красильниченко
49
Самбу
10
Гелоян
18
Хлебородов
18
Хлебородов
10
Гелоян
18
Килин
15
Тихий
15
Тихий
18
Килин
9
Бажев
87
Мязин
87
Мязин
9
Бажев
18
Гордиенко
11
Носов
11
Носов
18
Гордиенко
Остались в запасе
Спартак-2
Луч
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
66
Павел Лелюхин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак-2 - Луч
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
академии "Спартак"
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