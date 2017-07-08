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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Луч
Крылья Советов - Луч: обзор матча 08 июля 2017
Крылья Советов
08.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Луч
33'
С. Самодин
72'
Д. Ятченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Луч
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Ткачук
90'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кленкин
88'
87'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бажев
Замена
С. Мияилович
️️️️
А. Гаджибеков
84'
80'
Замена
М. Машнев
️️️️
А. Марченко
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Родич
80'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
77'
77'
Желтая карточка
Д. Маляка
73'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
И. Хлебородов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ятченко
72'
64'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Д. Тихий
55'
Желтая карточка
М. Насадюк
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-2-2-1-1
14
Конюхов
33
Ятченко
24
Гоцук
3
Гаджибеков
23
Родич
64
Ланин
44
Башкиров
4
Кленкин
10
Алиев
31
Ткачук
22
Самодин
4-3-1-2
70
Котляров
76
Стешин
12
Пономаренко
15
Тихий
48
Марченко
3
Насадюк
8
Заерко
15
Маляка
18
Килин
9
Бажев
18
Хлебородов
23
Родич
31
Зотов
31
Зотов
23
Родич
3
Гаджибеков
22
Мияилович
22
Мияилович
3
Гаджибеков
4
Кленкин
11
Чочиев
11
Чочиев
4
Кленкин
31
Ткачук
13
Георгиевский
13
Георгиевский
31
Ткачук
15
Тихий
17
Макарчук
17
Макарчук
15
Тихий
18
Хлебородов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
18
Хлебородов
48
Марченко
19
Машнев
19
Машнев
48
Марченко
9
Бажев
11
Носов
11
Носов
9
Бажев
Остались в запасе
Крылья Советов
Луч
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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