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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Луч
Оренбург - Луч: обзор матча 19 августа 2017
Оренбург
19.08.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Луч
14'
А. Делькин
84'
Д. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Луч
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Г. Чиркин
90'
+2
Замена
Д. Попович
️️️️
Р. Воробьев
87'
85'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Бажев
ГОЛ! 2:0!
Д. Андреев
84'
79'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Килин
71'
Замена
Д. Маляка
️️️️
С. Пономаренко
Замена
М. Дуриш
️️️️
А. Делькин
68'
Замена
С. Серченков
️️️️
И. Коронов
60'
46'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Мязин
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
20
Алексей Померко
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-4-1
9
Руденко
10
Парняков
15
Андреев
2
Бегич
3
Гетигежев
12
Малых
8
Чиркин
84
Воробьев
23
Бреев
14
Коронов
90
Делькин
3-2-1-2-2
70
Котляров
48
Марченко
15
Тихий
12
Пономаренко
18
Марущак
33
Больевич
4
Фомин
18
Килин
10
Гелоян
87
Мязин
9
Бажев
84
Воробьев
22
Попович
22
Попович
84
Воробьев
8
Чиркин
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Чиркин
14
Коронов
8
Серченков
8
Серченков
14
Коронов
90
Делькин
57
Дуриш
57
Дуриш
90
Делькин
9
Бажев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
9
Бажев
87
Мязин
18
Гордиенко
18
Гордиенко
87
Мязин
12
Пономаренко
15
Маляка
15
Маляка
12
Пономаренко
18
Килин
11
Носов
11
Носов
18
Килин
Остались в запасе
Оренбург
Луч
84
Андрей Миронов
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
20
Алексей Померко
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
3
Максим Насадюк
ЦП
50
Егор Шамов
ВР
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
20
Алексей Померко
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
50
Егор Шамов
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Луч
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Газовик
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