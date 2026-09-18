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Румыния. Лига I
Команды
Арджеш Питешти
Ricardo Matos
Статистика
Ricardo Matos - статистика
Арджеш Питешти
#17 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
88' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
0 : 2
27.05.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
1 : 0
20.05.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Портимоненси
1 : 5
13.05.2023
Бенфика
80' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
1 : 1
05.05.2023
Портимоненси
87' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
2 : 0
11.03.2023
Портимоненси
78' - 90'
82'
82'
Португалия. Примейра, 23 тур
Портимоненси
0 : 1
04.03.2023
Спортинг
83' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
1 : 0
24.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
11.02.2023
Портимоненси
79' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
4 : 2
29.01.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Арука
4 : 0
20.01.2023
Портимоненси
62' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Портимоненси
0 : 0
13.01.2023
Санта-Клара
88' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
1 : 0
06.01.2023
Портимоненси
88' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
62' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
1 : 2
13.11.2022
Брага
81' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
1 : 2
04.11.2022
Портимоненси
70' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
Был в запасе
80'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
0 : 2
08.10.2022
Порту
71' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 0
01.10.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
1 : 0
16.09.2022
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
4 : 0
10.09.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Портимоненси
2 : 1
21.08.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
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