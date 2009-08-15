|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки (мол)
|23
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:6
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.11.2009
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|5:0
|Химки (мол) (Химки)
|06.11.2009
|58' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|29.10.2009
|58' -90'
|Раменское (Раменское )
|7:0
|Химки (мол) (Химки)
|23.10.2009
|37' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.09.2009
|1' -76'
|Химки (мол) (Химки)
|1:3
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.09.2009
|61' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Химки (мол) (Химки)
|29.08.2009
|1' -66'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.08.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Химки (мол) (Химки)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Химки (мол) (Химки)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.08.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Химки (мол) (Химки)
|31.07.2009
|1' -87'
|Химки (мол) (Химки)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|23.07.2009
|89' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.07.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Химки (мол) (Химки)
|09.07.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Раменское (Раменское )
|05.07.2009
|80' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.06.2009
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:0
|Химки (мол) (Химки)
|22.05.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Химки (мол) (Химки)
|10.05.2009
|73' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|24.04.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|18.04.2009
|80' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.04.2009
|73' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|02.04.2009
|85' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.03.2009
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|13.03.2009
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Химки (мол) (Химки)