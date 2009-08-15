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    Сергей Нечушкин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Нечушкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июля 1990 (32 года)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки (мол) 23 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:6 Локомотив (мол) (Москва)
    20.11.2009 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 5:0 Химки (мол) (Химки)
    06.11.2009 58' -90' Химки (мол) (Химки) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    29.10.2009 58' -90' Раменское (Раменское ) 7:0 Химки (мол) (Химки)
    23.10.2009 37' -90' Химки (мол) (Химки) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    17.09.2009 1' -76' Химки (мол) (Химки) 1:3 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.09.2009 61' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Химки (мол) (Химки)
    29.08.2009 1' -66' Химки (мол) (Химки) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.08.2009 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Химки (мол) (Химки)
    15.08.2009 Был в запасе Химки (мол) (Химки) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    31.07.2009 1' -87' Химки (мол) (Химки) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    23.07.2009 89' -90' Химки (мол) (Химки) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.07.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Химки (мол) (Химки)
    09.07.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Раменское (Раменское )
    05.07.2009 80' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    12.06.2009 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 6:0 Химки (мол) (Химки)
    22.05.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Химки (мол) (Химки)
    10.05.2009 73' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    24.04.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    18.04.2009 80' -90' Химки (мол) (Химки) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.04.2009 73' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    02.04.2009 85' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    20.03.2009 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    13.03.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Химки (мол) (Химки)
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