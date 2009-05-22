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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Химки (мол)
Ахмат (мол) - Химки (мол): обзор матча 22 мая 2009
Ахмат (мол)
22.05.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 1
Завершен
Химки (мол)
49'
З. Садаев
61'
З. Садаев
71'
З. Садаев
60'
А. Ибрагимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Химки (мол)
Замена
М. Адаев
️️️️
Р. Уциев
Замена
А. Джамуев
️️️️
Р. Эдилов
Замена
А. Идрисов
️️️️
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
Р. Эдилов
Замена
Т. Исламов
️️️️
З. Садаев
Замена
А. Старых
️️️️
А. Швецов
ГОЛ! 3:1!
З. Садаев
Замена
А. Тембулатов
️️️️
И. Цуроев
ГОЛ! 2:1!
З. Садаев
ГОЛ! 1:1!
А. Ибрагимов
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
Замена
Р. Уциев
️️️️
Х. Джунидов
Желтая карточка
И. Шамарин
Желтая карточка
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Химки (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Александр Казаков
ЦП
90
Александр Старых
ЦФ
3-2-2-2
95
Эдилов
4
Дашаев
4
Тагилов
5
Эдиев
10
Джунидов
40
Уциев
50
Ашаханов
10
Кацаев
9
Садаев
9
Цуроев
3-3-4
23
Бородин
5
Беляков
31
Ибрагимов
99
Морозов
25
Шамарин
31
Гальперин
18
Швецов
24
Мамонов
0
Нечушкин
37
Алексеев
2
Сергеев
95
Эдилов
0
Джамуев
0
Джамуев
95
Эдилов
9
Садаев
51
Исламов
51
Исламов
9
Садаев
Уциев
36
Адаев
36
Адаев
Уциев
50
Ашаханов
39
Идрисов
39
Идрисов
50
Ашаханов
10
Джунидов
45
Уциев
45
Уциев
10
Джунидов
9
Цуроев
77
Тембулатов
77
Тембулатов
9
Цуроев
18
Швецов
90
Старых
90
Старых
18
Швецов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Химки (мол)
61
Мовсур Адамов
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
61
Мовсур Адамов
ЦП
Остались в запасе
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ахмат (мол) - Химки (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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