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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Химки (мол)
Спартак М (мол) - Химки (мол): обзор матча 12 июня 2009
Спартак М (мол)
12.06.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
6 : 0
Завершен
Химки (мол)
17'
И. Горбатенко
64'
Д. Каюмов
72'
А. Бажев
76'
А. Бажев (П)
89'
Джано
90+2'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Химки (мол)
ГОЛ! 6:0!
Д. Каюмов
+2
ГОЛ! 5:0!
Джано
Желтая карточка
А. Малеев
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
А. Фомин
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
И. Горбатенко
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Бажев
Замена
А. Фомин
️️️️
А. Джиоев
ГОЛ! 3:0!
А. Бажев
Замена
А. Малеев
️️️️
К. Советкин
Желтая карточка
М. Григорьев
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
Красная карточка
А. Швецов
Желтая карточка
К. Советкин
Желтая карточка
А. Алексеев
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
Д. Чудайкин
️️️️
М. Комаров
Замена
Д. Каюмов
️️️️
И. Дедура
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Антипенко
Желтая карточка
Джано
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Джано
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
21
Дмитрий Туменко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
17
Артем Фомин
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Казаков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
37
Алексей Алексеев
ЦФ
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
4-3-2-1
26
Джиоев
30
Кудряшов
3
Кадеев
20
Дедура
25
Кожевников
10
Григорьев
28
Рыжков
10
Советкин
23
Горбатенко
7
Джано
9
Бажев
4-3-3
27
Комаров
43
Логашов
99
Морозов
5
Беляков
23
Киракосян
7
Тимофеев
31
Гальперин
18
Швецов
19
Антипенко
24
Мамонов
2
Сергеев
23
Горбатенко
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
23
Горбатенко
26
Джиоев
17
Фомин
17
Фомин
26
Джиоев
10
Советкин
8
Малеев
8
Малеев
10
Советкин
28
Рыжков
21
Зотов
21
Зотов
28
Рыжков
20
Дедура
7
Каюмов
7
Каюмов
20
Дедура
19
Антипенко
37
Алексеев
37
Алексеев
19
Антипенко
27
Комаров
0
Чудайкин
0
Чудайкин
27
Комаров
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Химки (мол)
21
Дмитрий Туменко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Казаков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Остались в запасе
21
Дмитрий Туменко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Казаков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Химки (мол)
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
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Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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