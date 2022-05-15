Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Егэ Озкайимоглу - статистика

Завершил карьеру
18 июля 2001 (25), Измир
#11 | Нападающий
185 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гезтепе
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
15.05.2022
Бешикташ
63' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
3 : 1
07.05.2022
Гезтепе
62' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 1
23.04.2022
Гезтепе
69' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
2 : 0
16.04.2022
Гезтепе
87' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 2
09.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
3 : 0
03.04.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Гезтепе
0 : 2
19.03.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Хатайспор
2 : 1
14.02.2022
Гезтепе
89' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
22.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
2 : 1
19.01.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
Антальяспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
1 : 1
26.12.2021
Адана Демирспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
23.12.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
0 : 1
19.12.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
2 : 1
06.12.2021
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
22.11.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
22.08.2021
Йени Малатьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+