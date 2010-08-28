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    Иван Туев - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Васильевич
    Фамилия Туев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1989 (33 года)
    Рост 193
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 26 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2010 1' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    05.11.2010 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    26'
    30.10.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.10.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    15.10.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Раменское (Раменское )
    83'
    01.10.2010 1' -67' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    25.09.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    18.09.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    10.09.2010 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 5:0 Томь (мол) (Томск)
    28.08.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    20.08.2010 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    13.08.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.08.2010 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    65'
    01.08.2010 1' -61' Томь (мол) (Томск) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    09.07.2010 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    75'
    14.05.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    10.05.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    85'
    05.05.2010 1' -62' Томь (мол) (Томск) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    01.05.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    39'
    23.04.2010 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    03.04.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    86'
    26.03.2010 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    21.03.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    12.03.2010 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
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