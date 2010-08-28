|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|26
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|05.11.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|26'
|30.10.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.10.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|15.10.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|83'
|01.10.2010
|1' -67'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|25.09.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|18.09.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.09.2010
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:0
|Томь (мол) (Томск)
|28.08.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|20.08.2010
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.08.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.08.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|65'
|01.08.2010
|1' -61'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|09.07.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|75'
|14.05.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|10.05.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|85'
|05.05.2010
|1' -62'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.05.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|39'
|23.04.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|03.04.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|86'
|26.03.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.03.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|12.03.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)