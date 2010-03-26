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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 26 марта 2010
Кр. Советов (мол)
26.03.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
22'
В. Рушницкий
51'
Р. Жариков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Замена
А. Коротя
️️️️
Р. Жариков
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Храмов
Замена
А. Закс
️️️️
А. Якимов
Замена
О. Сокулов
️️️️
В. Гапонов
Желтая карточка
А. Якимов
Желтая карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
Е. Кокшаров
Замена
А. Кочергин
️️️️
Х. Сан Пак
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Попов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
Х. Сан Пак
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Жариков
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Буданов
Желтая карточка
А. Храмов
Желтая карточка
А. Сазонов
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 1:0!
В. Рушницкий
Желтая карточка
Д. Костяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
12
Евгений Попков
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Эдуардо Лобос
ВР
0
Михаил Кузьмин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
3-1-3-3
22
Воронин
43
Костяев
89
Храмов
2
Редя
15
Цаллагов
12
Попков
25
Андрианов
44
Буданов
39
Попов
18
Половов
22
Рушницкий
3-2-2-3
1
Ридош
0
Пак
89
Якимов
4
Воронов
26
Строев
42
Туев
85
Ефремов
4
Янотовский
43
Жариков
8
Гапонов
10
Сазонов
15
Цаллагов
0
Кузьмин
0
Кузьмин
15
Цаллагов
89
Храмов
15
Часовских
15
Часовских
89
Храмов
39
Попов
11
Ткачев
11
Ткачев
39
Попов
44
Буданов
77
Салугин
77
Салугин
44
Буданов
0
Пак
92
Кочергин
92
Кочергин
0
Пак
89
Якимов
81
Закс
81
Закс
89
Якимов
8
Гапонов
65
Сокулов
65
Сокулов
8
Гапонов
43
Жариков
70
Коротя
70
Коротя
43
Жариков
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
31
Эдуардо Лобос
ВР
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
31
Эдуардо Лобос
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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2019.10.26 21:10
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2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
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Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
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2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
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2017.04.30 12:51
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