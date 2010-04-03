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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Спартак М (мол)
Томь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 03 апреля 2010
Томь (мол)
03.04.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
5'
В. Гапонов
31'
И. Саенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
А. Якимов
Желтая карточка
И. Туев
Желтая карточка
Д. Пшеничников
Замена
Д. Маляка
️️️️
Д. Каюмов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
Д. Ефремов
Замена
О. Сокулов
️️️️
В. Гапонов
Желтая карточка
В. Янотовский
Желтая карточка
Д. Каюмов
Замена
А. Сазонов
️️️️
Р. Жариков
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Закс
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Дзюба
Замена
Ф. Озобич
️️️️
И. Саенко
Желтая карточка
Д. Ефремов
Желтая карточка
А. Закс
ГОЛ! 1:1!
И. Саенко
ГОЛ! 1:0!
В. Гапонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
16
Алексей Поляков
ВР
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Николай Иванников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
3-2-3-2
16
Поляков
42
Туев
81
Закс
4
Воронов
0
Пак
26
Строев
85
Ефремов
33
Кокшаров
4
Янотовский
43
Жариков
8
Гапонов
4-3-1-2
12
Заболотный
3
Чежия
15
Рябов
21
Ходырев
3
Кадеев
7
Козлов
21
Зотов
10
Саенко
7
Каюмов
72
Голышев
22
Дзюба
8
Гапонов
65
Сокулов
65
Сокулов
8
Гапонов
81
Закс
89
Якимов
89
Якимов
81
Закс
43
Жариков
10
Сазонов
10
Сазонов
43
Жариков
85
Ефремов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
85
Ефремов
22
Дзюба
7
Иванников
7
Иванников
22
Дзюба
7
Каюмов
15
Маляка
15
Маляка
7
Каюмов
10
Саенко
19
Озобич
19
Озобич
10
Саенко
Остались в запасе
Томь (мол)
Спартак М (мол)
29
Никита Коновалов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
8
Артемий Малеев
АП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Томь (мол) - Спартак М (мол)
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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