Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Томь (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 25 сентября 2010
Томь (мол)
25.09.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
27'
А. Сазонов
38'
В. Гапонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
️️️️
В. Гапонов
Замена
️️️️
Е. Чернов
Замена
️️️️
К. Суслов
Желтая карточка
П. Тен
Замена
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
В. Гапонов
Замена
️️️️
А. Сазонов
ГОЛ! 2:0!
В. Гапонов
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Р. Жариков
ГОЛ! 1:0!
А. Сазонов
14'
Замена
️️️️
А. Киселев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
3-2-2-3
1
Бурдыкин
92
Кочергин
42
Туев
4
Воронов
23
Чернов
26
Строев
89
Махмудов
65
Сокулов
43
Жариков
8
Гапонов
10
Сазонов
3-4-1-2
12
Плохих
22
Тен
91
Суслов
8
Федотов
20
Киселев
7
Засеев
8
Иванов
7
Мушников
28
Султонов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
Остались в запасе
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Томь (мол) - ЦСКА (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
Все
Томь (мол)
ЦСКА (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+