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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Томь (мол)
Рубин (мол) - Томь (мол): обзор матча 07 августа 2010
Рубин (мол)
07.08.2010, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 2
Завершен
Томь (мол)
41'
Д. Воронов
45'
Р. Жариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
П. Умарбаев
Желтая карточка
А. Кулеша
Замена
Н. Коновалов
️️️️
Р. Жариков
Замена
С. Иоломанов
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
А. Кочергин
️️️️
И. Протасов
Желтая карточка
И. Туев
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Куклев
Желтая карточка
И. Протасов
Замена
А. Аскаров
️️️️
Р. Махмутов
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Бранди
Замена
О. Сокулов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
М. Дойати
️️️️
В. Устинов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Антонюк
Замена
А. Закс
️️️️
Е. Кокшаров
ГОЛ! 0:2!
Р. Жариков
ГОЛ! 0:1!
Д. Воронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Валерио Бранди
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
81
Артур Закс
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
2-5-2
80
Тарабриков
2
Кулеша
19
Устинов
21
Галиулин
28
Чернов
55
Куклев
16
Антонюк
12
Бранди
23
Махмутов
10
Джалилов
3-5-2
1
Комиссаров
28
Дмитриевский
42
Туев
4
Воронов
33
Кокшаров
89
Махмудов
85
Ефремов
20
Протасов
83
Харитонов
43
Жариков
10
Сазонов
19
Устинов
7
Дойати
7
Дойати
19
Устинов
16
Антонюк
15
Гаппаров
15
Гаппаров
16
Антонюк
12
Бранди
39
Умарбаев
39
Умарбаев
12
Бранди
23
Махмутов
4
Аскаров
4
Аскаров
23
Махмутов
55
Куклев
25
Ситдиков
25
Ситдиков
55
Куклев
21
Галиулин
53
Иоломанов
53
Иоломанов
21
Галиулин
33
Кокшаров
81
Закс
81
Закс
33
Кокшаров
85
Ефремов
65
Сокулов
65
Сокулов
85
Ефремов
20
Протасов
92
Кочергин
92
Кочергин
20
Протасов
43
Жариков
29
Коновалов
29
Коновалов
43
Жариков
10
Сазонов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Томь (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Томь (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
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1
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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2017.05.21 11:59
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1
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2017.05.05 15:52
3
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1
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