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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 30 октября 2010
Томь (мол)
30.10.2010, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
60'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Н. Коновалов
️️️️
Р. Жариков
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Д. Соколов
Замена
А. Коротя
️️️️
В. Гапонов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
И. Михалев
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Ноздрунов
Замена
М. Башилов
️️️️
В. Строев
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
И. Кнежевич
Замена
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
А. Андриевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
16
Алексей Поляков
ВР
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-2-2
16
Поляков
92
Кочергин
9
Ноздрунов
42
Туев
23
Чернов
26
Строев
65
Сокулов
89
Махмудов
43
Жариков
8
Гапонов
4-1-2-1-2
35
Ершов
2
Морозов
2
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
20
Померко
10
Кнежевич
25
Соколов
18
Бурмистров
39
Михалев
29
Андриевский
43
Жариков
29
Коновалов
29
Коновалов
43
Жариков
8
Гапонов
70
Коротя
70
Коротя
8
Гапонов
Смирнов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
Смирнов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
89
Махмудов
85
Ефремов
85
Ефремов
89
Махмудов
26
Строев
30
Башилов
30
Башилов
26
Строев
25
Соколов
5
Пилиев
5
Пилиев
25
Соколов
10
Кнежевич
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
10
Кнежевич
39
Михалев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
39
Михалев
18
Бурмистров
9
Субботин
9
Субботин
18
Бурмистров
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
98
Андрей Блынду
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
98
Андрей Блынду
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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