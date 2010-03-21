Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Рубин (мол)
Томь (мол) - Рубин (мол): обзор матча 21 марта 2010
Томь (мол)
21.03.2010, воскресенье, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Рубин (мол)
Замена
М. Дойати
️️️️
И. Самигуллин
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Котляров
Желтая карточка
А. Кулеша
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
В. Гапонов
️️️️
Е. Стариков
Замена
А. Коротя
️️️️
Р. Жариков
Желтая карточка
А. Котляров
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Бикчантаев
Желтая карточка
М. Жестоков
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Мирзаев
Желтая карточка
В. Янотовский
Замена
В. Бранди
️️️️
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-2-2-3
1
Ридош
0
Пак
92
Кочергин
4
Воронов
42
Туев
89
Якимов
85
Ефремов
4
Янотовский
87
Стариков
10
Сазонов
43
Жариков
3-3-2-2
25
Чебану
66
Жестоков
2
Кулеша
29
Мищенко
28
Чернов
91
Самигуллин
52
Котляров
44
Кухарчук
10
Джалилов
11
Бикчантаев
22
Мирзаев
43
Жариков
70
Коротя
70
Коротя
43
Жариков
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
87
Стариков
8
Гапонов
8
Гапонов
87
Стариков
91
Самигуллин
7
Дойати
7
Дойати
91
Самигуллин
52
Котляров
4
Аскаров
4
Аскаров
52
Котляров
44
Кухарчук
53
Иоломанов
53
Иоломанов
44
Кухарчук
10
Джалилов
12
Бранди
12
Бранди
10
Джалилов
11
Бикчантаев
55
Куклев
55
Куклев
11
Бикчантаев
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
Остались в запасе
Томь (мол)
Рубин (мол)
29
Никита Коновалов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Томь (мол) - Рубин (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
Все
Томь (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+