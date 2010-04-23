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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Томь (мол)
Локомотив (мол) - Томь (мол): обзор матча 23 апреля 2010
Локомотив (мол)
23.04.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 2
Завершен
Томь (мол)
13'
В. Игнатьев (П)
62'
Д. Сенников
68'
Г. Нуров
29'
Р. Жариков (П)
34'
Н. Немет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Томь (мол)
Замена
Р. Быков
️️️️
Р. Камболов
+2
Желтая карточка
Р. Камболов
+1
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Минченков
Замена
Н. Коновалов
️️️️
Д. Воронов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
О. Сокулов
Замена
В. Гапонов
️️️️
Н. Немет
ГОЛ! 3:2!
Г. Нуров
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Д. Полоз
Замена
М. Башилов
️️️️
А. Кочергин
Желтая карточка
Н. Немет
ГОЛ! 2:2!
Д. Сенников
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
Е. Стариков
️️️️
Х. Сан Пак
Замена
А. Криворучко
️️️️
А. Фильцов
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Кухарчук
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Немет
Желтая карточка
С. Гатагов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Жариков
Желтая карточка
В. Игнатьев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Игнатьев
13'
12'
Желтая карточка
А. Кочергин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
81
Артур Закс
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Томь (мол)
16
Алексей Поляков
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Фильцов
0
Сенников
90
Бурлак
5
Миланович
77
Гатагов
88
Камболов
20
Игнатьев
45
Кухарчук
21
Оздоев
7
Полоз
10
Минченков
3-2-2-1-2
51
Агеев
42
Туев
92
Кочергин
4
Воронов
81
Закс
0
Пак
65
Сокулов
4
Янотовский
0
Немет
43
Жариков
10
Сазонов
88
Камболов
88
Быков
88
Быков
88
Камболов
1
Фильцов
55
Криворучко
55
Криворучко
1
Фильцов
45
Кухарчук
94
Нуров
94
Нуров
45
Кухарчук
10
Минченков
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Минченков
7
Полоз
33
Гаракоев
33
Гаракоев
7
Полоз
4
Воронов
29
Коновалов
29
Коновалов
4
Воронов
65
Сокулов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
65
Сокулов
0
Немет
8
Гапонов
8
Гапонов
0
Немет
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
92
Кочергин
30
Башилов
30
Башилов
92
Кочергин
0
Пак
87
Стариков
87
Стариков
0
Пак
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Томь (мол)
18
Сослан Джиоев
ЦП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
16
Алексей Поляков
ВР
Остались в запасе
18
Сослан Джиоев
ЦП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Томь (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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