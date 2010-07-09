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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 09 июля 2010
Амкар (мол)
09.07.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 0
Завершен
Томь (мол)
50'
К. Дмитриевский (АГ)
60'
А. Секретов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
М. Суворов
Замена
М. Суворов
️️️️
К. Дмитриевский
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
И. Туев
Замена
И. Колпаков
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
В. Закоптелов
️️️️
В. Гаглоев
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
А. Закс
️️️️
А. Якимов
Замена
А. Коротя
️️️️
А. Сазонов
Замена
Р. Жариков
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ! 2:0!
А. Секретов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Н. Немет
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Ноздрунов
Желтая карточка
Е. Тюкалов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Дмитриевский
Замена
Д. Ершов
️️️️
И. Усминский
Замена
М. Макагонов
️️️️
А. Романенко
Пенальти не реализован!
Е. Стариков
Желтая карточка
Е. Стариков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Антон Романенко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
8
Владислав Закоптелов
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
69
Максим Суворов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
25
Соколов
22
Романенко
27
Гаглоев
10
Секретов
7
Тюкалов
9
Субботин
3-2-1-1-2
1
Комиссаров
42
Туев
28
Дмитриевский
4
Воронов
9
Ноздрунов
89
Якимов
4
Янотовский
0
Немет
87
Стариков
10
Сазонов
27
Гаглоев
8
Закоптелов
8
Закоптелов
27
Гаглоев
25
Соколов
88
Рудаков
88
Рудаков
25
Соколов
7
Тюкалов
55
Колпаков
55
Колпаков
7
Тюкалов
1
Усминский
35
Ершов
35
Ершов
1
Усминский
22
Романенко
2
Макагонов
2
Макагонов
22
Романенко
28
Дмитриевский
69
Суворов
69
Суворов
28
Дмитриевский
89
Якимов
81
Закс
81
Закс
89
Якимов
0
Немет
85
Ефремов
85
Ефремов
0
Немет
9
Ноздрунов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
9
Ноздрунов
10
Сазонов
70
Коротя
70
Коротя
10
Сазонов
87
Стариков
43
Жариков
43
Жариков
87
Стариков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
98
Андрей Блынду
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
98
Андрей Блынду
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
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Амкар (мол)
Томь (мол)
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1
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