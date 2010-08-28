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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Динамо (мол)
Томь (мол) - Динамо (мол): обзор матча 28 августа 2010
Томь (мол)
28.08.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 2
Завершен
Динамо (мол)
10'
Д. Воронов
34'
В. Комисов
46'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
Д. Тихонов
Замена
️️️️
В. Шпырев
Замена
️️️️
А. Закс
Желтая карточка
И. Соловьев
Замена
️️️️
Р. Жариков
Замена
️️️️
Н. Мьюшкович
Замена
️️️️
В. Гапонов
Замена
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
И. Логуа
Замена
️️️️
Д. Пшеничников
ГОЛ! 1:2!
И. Логуа
Желтая карточка
В. Комисов
Замена
️️️️
А. Кочергин
ГОЛ! 1:1!
В. Комисов
Желтая карточка
Н. Сергеев
Замена
️️️️
А. Жарков
Желтая карточка
Р. Жариков
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Воронов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
3-2-3-2
1
Бурдыкин
92
Кочергин
42
Туев
4
Воронов
23
Чернов
81
Закс
89
Махмудов
65
Сокулов
90
Пшеничников
43
Жариков
8
Гапонов
3-2-4-1
22
Пузин
15
Каракин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
7
Логуа
69
Лобков
17
Комисов
81
Жарков
97
Тихонов
9
Соловьев
20
Шпырев
Остались в запасе
Томь (мол)
Динамо (мол)
Статистика матча Томь (мол) - Динамо (мол)
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Динамо (мол)
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2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
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