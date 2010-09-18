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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Локомотив (мол)
Томь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 18 сентября 2010
Томь (мол)
18.09.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
39'
Р. Жариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
М. Миланович
Замена
И. Миронов
️️️️
А. Чочиев
Замена
М. Башилов
️️️️
В. Строев
Желтая карточка
Д. Воронов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Г. Нуров
Замена
В. Гапонов
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
А. Сазонов
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
В. Строев
Замена
А. Семенов
️️️️
С. Гатагов
Замена
А. Васюков
️️️️
С. Гаракоев
Замена
О. Сокулов
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
С. Гаракоев
ГОЛ! 1:0!
Р. Жариков
Желтая карточка
А. Харитонов
Желтая карточка
Р. Камболов
2'
Желтая карточка
А. Ярковой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
70
Артем Коротя
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
27
Илья Миронов
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
3-2-3-2
1
Комиссаров
92
Кочергин
42
Туев
4
Воронов
23
Чернов
26
Строев
83
Харитонов
89
Махмудов
20
Протасов
10
Сазонов
43
Жариков
4-1-2-3
55
Криворучко
6
Беляев
89
Ярковой
5
Миланович
77
Гатагов
88
Камболов
33
Гаракоев
88
Быков
94
Нуров
11
Чочиев
7
Полоз
83
Харитонов
65
Сокулов
65
Сокулов
83
Харитонов
23
Чернов
8
Гапонов
8
Гапонов
23
Чернов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
26
Строев
30
Башилов
30
Башилов
26
Строев
11
Чочиев
27
Миронов
27
Миронов
11
Чочиев
33
Гаракоев
15
Васюков
15
Васюков
33
Гаракоев
94
Нуров
45
Кухарчук
45
Кухарчук
94
Нуров
77
Гатагов
28
Семенов
28
Семенов
77
Гатагов
88
Быков
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
88
Быков
Остались в запасе
Томь (мол)
Локомотив (мол)
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
52
Евгений Боданов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Томь (мол) - Локомотив (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
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