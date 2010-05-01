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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Томь (мол)
ЦСКА (мол) - Томь (мол): обзор матча 01 мая 2010
ЦСКА (мол)
01.05.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Томь (мол)
Замена
️️️️
Р. Жариков
Желтая карточка
В. Волков
Желтая карточка
К. Дмитриевский
Замена
️️️️
О. Сокулов
Замена
️️️️
Секу
Желтая карточка
О. Сокулов
Замена
️️️️
В. Гапонов
Замена
️️️️
А. Сазонов
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
Х. Сан Пак
Замена
️️️️
С. Сипатов
Замена
️️️️
Д. Замешаев
Замена
️️️️
А. Васянович
Замена
️️️️
Н. Пилиев
Желтая карточка
Н. Пилиев
Желтая карточка
И. Туев
Желтая карточка
Д. Воронов
Желтая карточка
Д. Замешаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
26
Секу
ПП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
3-5-1-1
1
Чепчугов
30
Васянович
91
Суслов
22
Тен
5
Пилиев
44
Замешаев
8
Иванов
17
Васильев
26
Секу
18
Попов
17
Сипатов
4-2-1-3
1
Комиссаров
0
Пак
28
Дмитриевский
4
Воронов
42
Туев
65
Сокулов
4
Янотовский
11
Волков
10
Сазонов
8
Гапонов
43
Жариков
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча ЦСКА (мол) - Томь (мол)
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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