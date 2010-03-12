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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 12 марта 2010
Ростов (мол)
12.03.2010, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
В. Янотовский
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
И. Хохба
️️️️
С. Тумасян
Замена
В. Гапонов
️️️️
Е. Стариков
Желтая карточка
В. Янотовский
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Кабанов
Замена
А. Закс
️️️️
Х. Сан Пак
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Сугак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
48
Александр Митькин
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
52
Андрей Семенчук
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
81
Артур Закс
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
70
Артем Коротя
ЦФ
3-2-2-2
1
Кабанов
12
Васильев
37
Хагба
6
Шустиков
66
Губанов
2
Лещиков
99
Гусейнпур
21
Тумасян
7
Сердюк
8
Сугак
3-2-2-3
1
Ридош
0
Пак
92
Кочергин
4
Воронов
89
Якимов
42
Туев
85
Ефремов
4
Янотовский
87
Стариков
10
Сазонов
43
Жариков
21
Тумасян
50
Хохба
50
Хохба
21
Тумасян
Кабанов
70
Гурбанов
70
Гурбанов
Кабанов
8
Сугак
42
Кабанов
42
Кабанов
8
Сугак
99
Гусейнпур
19
Байрамян
19
Байрамян
99
Гусейнпур
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
0
Пак
81
Закс
81
Закс
0
Пак
87
Стариков
8
Гапонов
8
Гапонов
87
Стариков
4
Янотовский
90
Пшеничников
90
Пшеничников
4
Янотовский
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
52
Андрей Семенчук
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
29
Никита Коновалов
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
52
Андрей Семенчук
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
70
Артем Коротя
ЦФ
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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