Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Азер Бусуладжич
Статистика
Азер Бусуладжич - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1991 (34)
#8 | Полузащитник
187 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
01.12.2023
Вайле
80' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Видовре
1 : 1
24.11.2023
Вайле
1' - 74'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 0
12.11.2023
Люнгбю
79' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
1 : 0
05.11.2023
Вайле
1' - 69'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 1
29.10.2023
Виборг
88' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
2 : 1
21.10.2023
Вайле
87' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
3 : 1
08.10.2023
Видовре
74' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
0 : 0
01.10.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
1 : 1
22.09.2023
Вайле
71' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 2
17.09.2023
Рандерс
62' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
01.09.2023
Вайле
1' - 65'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
0 : 1
28.08.2023
Брондбю
1' - 64'
30'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 1
21.08.2023
Вайле
65' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
1 : 2
13.08.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
2 : 1
04.08.2023
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
2 : 3
29.07.2023
Копенгаген
77' - 90'
Главные новости
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
21:54
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
21:35
1
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
20:50
2
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
7
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
1
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
5
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
8
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+