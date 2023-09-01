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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вайле
Оденсе - Вайле: обзор матча 01 сентября 2023
Оденсе
01.09.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Вайле
14'
Л. Дон Дидсон
20'
T. Lauritsen
82'
Д. Ассеннун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Вайле
90'
+8
Желтая карточка
Д. Колингер
Желтая карточка
С. Келер
90'
+5
90'
+5
Замена
Д. Колингер
️️️️
Г. Онугха
90'
+2
Желтая карточка
С. Эзатолахи
90'
+2
Желтая карточка
Р. Альбентоса
86'
Желтая карточка
Д. Ассеннун
Замена
А. Адельгор
️️️️
Н. Микельсон
85'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
84'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ассеннун
Пас отдал
М. Джувара
80'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
M. Elvius
80'
Замена
М. Джувара
️️️️
T. Lauritsen
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Л. Дон Дидсон
76'
65'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Бусуладжич
65'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Э. Офори
Замена
М. Иванчевич
️️️️
Т. Слотсагер
41'
20'
ГОЛ! 1:1!
T. Lauritsen
ГОЛ! 1:0!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
Б. Кадрии
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
23
Свен Келер
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
5
Хамза Барри
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
28
Слотсагер
9
Кадрии
22
Аль-Хадж
8
Манне
11
11
Дидсон
20
4
2
Микельсон
23
Келер
3-3-2-2
1
Тротт
21
Велков
6
Альбентоса
59
3
Альборнос
8
Бусуладжич
25
Провстгор
5
Барри
22
15
Офори
7
Онугха
2
Микельсон
29
Адельгор
29
Адельгор
2
Микельсон
28
Слотсагер
15
Иванчевич
15
Иванчевич
28
Слотсагер
11
Дидсон
7
Бьюри
7
Бьюри
11
Дидсон
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
7
Онугха
20
Колингер
20
Колингер
7
Онугха
59
26
Соренсен
26
Соренсен
59
8
Бусуладжич
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
8
Бусуладжич
22
7
Джувара
7
Джувара
22
15
Офори
78
Ассеннун
78
Ассеннун
15
Офори
Остались в запасе
Оденсе
Вайле
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Оденсе - Вайле
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
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