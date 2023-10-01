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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Нордшелланд
Вайле - Нордшелланд: обзор матча 01 октября 2023
Вайле
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Нордшелланд
87'
Пенальти не реализован!
М. Ингвартсен
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
К. Киркегор
85'
79'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Диоманде
Желтая карточка
С. Велков
78'
73'
Желтая карточка
М. Диоманде
Желтая карточка
Р. Альбентоса
73'
Замена
М. Джувара
️️️️
С. Эзатолахи
61'
Замена
Г. Онугха
️️️️
Й. Нгбакото
61'
61'
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Фрезе
Замена
T. Gundelund
️️️️
M. Elvius
46'
Желтая карточка
Й. Нгбакото
45'
+6
Замена
С. Велков
️️️️
Д. Колингер
42'
Желтая карточка
М. Альборнос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
10
Кристиан Киркегор
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Азер Бусуладжич
ОП
7
Герман Онугха
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
3-2-4-1
1
Тротт
25
Провстгор
59
3
Альборнос
6
Альбентоса
20
Колингер
10
Киркегор
6
Эзатолахи
5
Барри
22
7
Нгбакото
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
21
Шельдеруп
7
Ингвартсен
15
Осман
20
Колингер
21
Велков
21
Велков
20
Колингер
6
Эзатолахи
7
Джувара
7
Джувара
6
Эзатолахи
7
Нгбакото
7
Онугха
7
Онугха
7
Нгбакото
59
2
2
59
10
Киркегор
78
Ассеннун
78
Ассеннун
10
Киркегор
3
Фрезе
20
Доржель
20
Доржель
3
Фрезе
10
Диоманде
7
Расмуссен
7
Расмуссен
10
Диоманде
Остались в запасе
Вайле
Нордшелланд
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Вайле - Нордшелланд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
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01.11.2026
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