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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Люнгбю
Вайле - Люнгбю: обзор матча 12 ноября 2023
Вайле
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
67'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Люнгбю
Замена
Д. Колингер
️️️️
Г. Онугха
90'
+3
90'
+2
Замена
S. Ngabo
️️️️
М. Ремер
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
С. Эзатолахи
79'
Замена
М. Джувара
️️️️
Й. Нгбакото
79'
73'
Замена
Р. Корлу
️️️️
А. Бьелланд
73'
Замена
L. Sandgrav
️️️️
J. Amon
Замена
C. Gammelgaard
️️️️
К. Киркегор
68'
Замена
M. Elvius
️️️️
T. Gundelund
68'
ГОЛ! 1:0!
Г. Онугха
67'
Желтая карточка
С. Велков
57'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Азер Бусуладжич
ОП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
6
Peter Langhoff
ЦП
10
Резан Корлу
АП
33
Emile Chambo
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
4-3-3
1
Тротт
6
Альбентоса
21
Велков
3
Альборнос
25
Провстгор
6
Эзатолахи
5
Барри
10
Киркегор
7
Нгбакото
2
7
Онугха
4-3-3
1
5
Грегор
2
Кумадо
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
42
Чуквуани
8
Ремер
2
Финнссон
11
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
7
Онугха
20
Колингер
20
Колингер
7
Онугха
2
59
59
2
6
Эзатолахи
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
6
Эзатолахи
7
Нгбакото
7
Джувара
7
Джувара
7
Нгбакото
10
Киркегор
14
14
10
Киркегор
8
Ремер
22
22
8
Ремер
6
Бьелланд
10
Корлу
10
Корлу
6
Бьелланд
11
14
14
11
Остались в запасе
Вайле
Люнгбю
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
32
Jannich Storch
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
6
Peter Langhoff
ЦП
33
Emile Chambo
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
6
Peter Langhoff
ЦП
33
Emile Chambo
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Вайле - Люнгбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
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